انشقاق واسع يهز أكبر أحزاب المعارضة التركية

وبحسب بيان صادر عن المجموعة الإعلامية التابعة لأوزيل وقع رئيس الحزب السابق الذي ألغت محكمة تركية رئاسته للحزب، على الوثائق التأسيسية للحزب الجديد، فيما انضم 91 نائبا من أصل 135 يمثلون الحزب في البرلمان إلى اللجنة التأسيسية.
وأوضح البيان أن إجراءات تأسيس الحزب الجديد لا تزال جارية، ونشر مقطع فيديو يظهر أوزيل وهو يوقع الوثائق، وقال عقب التوقيع: "نسأل الله أن يكون ذلك خيرا للبلاد والأمة وحزبنا ولنا جميعا".
ومن المتوقع تقديم الوثائق التأسيسية للحزب الجديد إلى وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة.
وكان أوزيل قد أعلن خلال كلمة ألقاها الثلاثاء أمام الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري عزمه تأسيس الحزب الجديد، قائلا: "نتحد اليوم مع أعضاء البرلمان، ونؤسس حزبنا الجديد بالخطوة الأولى مع أعضاء البرلمان المنتخبين من قبل الشعب".
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انقسام كبير داخل حزب الشعب الجمهوري، أول حزب سياسي في الجمهورية التركية وأكبر أحزاب المعارضة، والذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك.
وبعد هذه الاستقالات، من المتوقع أن يتراجع تمثيل حزب الشعب الجمهوري في البرلمان إلى نحو 40 مقعدا، ليصبح خامس أكبر الأحزاب بعد أن كان ثاني أكبر كتلة برلمانية عقب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
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