انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد اليوم

الوكيل الإخباري- تنعقد الدورة 34 من القمة العربية، السبت، في العاصمة العراقية بغداد، في وقت يشهد تحولات إقليمية مصيرية، ليس آخرها التبدّل الجذري في سوريا، والعدوان العنيف على غزة، وانكفاء إيران وأدواتها في المنطقة.

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