انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد اليوم

ومندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك رئيس الوزراء جعفر حسان، في مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد.
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