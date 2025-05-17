السبت 2025-05-17 12:24 م
 

انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد اليوم

أعلام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية قبل انعقاد القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد
أعلام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية قبل انعقاد القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد
 
السبت، 17-05-2025 09:04 ص

الوكيل الإخباري-   تنعقد الدورة 34 من القمة العربية، السبت، في العاصمة العراقية بغداد، في وقت يشهد تحولات إقليمية مصيرية، ليس آخرها التبدّل الجذري في سوريا، والعدوان العنيف على غزة، وانكفاء إيران وأدواتها في المنطقة.

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ومندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك رئيس الوزراء جعفر حسان، في مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد.

 
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