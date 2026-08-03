انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام

وناقش المؤتمر الذي يستمر يومين عدداً من المحاور الرئيسة منها :دور المؤسسات الدينية والمراكز الإسلامية في ترسيخ الخطاب الديني المعتدل، وأفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في التصدي لخطاب الكراهية، ودور المؤسسات التعليمية في نشر قيم التسامح وقبول الآخر، ودور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، وتمكين الشباب من الإسهام في تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.
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