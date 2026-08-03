انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الاثنين، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، تحت شعار "المجتمعات المسلمة في الغرب ودورها في مواجهة الإسلاموفوبيا"، وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

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