انطلاق الانتخابات الأميركية اليوم (ترامب أم هاريس).. هذا ما أظهره آخر استطلاع

الوكيل الإخباري- يتوجه ملايين الأميركيين إلى مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث تتنافس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب في سباق متقارب. اضافة اعلان





ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 230 مليون ناخب، لكن نحو 160 مليوناً منهم فقط مسجلون. ومع ذلك، تسمح نحو نصف الولايات الـ50 في الولايات المتحدة بالتسجيل في يوم الانتخابات، بينما يستطيع المواطنون التصويت دون تسجيل في ولاية داكوتا الشمالية.



وقد صوت أكثر من 70 مليون شخص بالفعل من خلال صناديق الاقتراع البريدية أو في مراكز الاقتراع المبكرة.



إضافة إلى الانتخابات الرئاسية، يصوت الناخبون أيضاً لاختيار 34 عضواً بمجلس الشيوخ الأميركي (من أصل 100) وجميع أعضاء مجلس النواب الأميركي البالغ عددهم 435 عضواً. بالإضافة إلى ذلك، ستجرى انتخابات حاكم الولاية في 11 ولاية ومنطقتين (بورتوريكو وساموا الأميركية).



تمتد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية. وباستخدام توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، سيبدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة 5 صباحاً (10:00 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، ويستمر حتى الساعة 1 صباحاً (06:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء.



وأظهر استطلاع أخير قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، أجرته NPR/PBS News/Marist، والذي صدر يوم الاثنين، أن نائب الرئيس كامالا هاريس تتقدم بفارق ضئيل على الرئيس السابق دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين على المستوى الوطني، بنسبة 51% مقابل 47%.



وأظهر الاستطلاع أن الناخبين المحتملين قالوا بنسبة 55% مقابل 44% إن ترامب يقدم بشكل أساسي مقترحات ينوي تنفيذها، وليس مقترحات تهدف إلى الحصول على أصوات.



وعلى النقيض من ذلك، انقسم الناخبون بنسبة 49% مقابل 49% حول ما إذا كانت هاريس تنوي حقاً تنفيذ مقترحاتها أم لا.



بنسب متساوية تقريباً، انقسم الناخبون المحتملون - حسب الاستطلاع - حول المرشح الذي يمكنه التعامل بشكل أفضل مع الاقتصاد. حيث قال 50% إنهم يفضلون ترامب، في حين قال 49% إنهم يفضلون هاريس. كما أعطوا هاريس تقييمات شخصية أكثر إيجابية من ترامب، حيث صنفها 50% بشكل إيجابي، مقارنة بـ 45% لترامب.