انطلاق الانتخابات الرئاسية في رومانيا

الوكيل الإخباري- تشهد رومانيا اليوم الأحد، انتخابات لاختيار رئيس الدولة، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في كافة المدن والقرى الرومانية.



ووفقا للقوانين، لا يوجد حد أدنى للإقبال، ويعتبر التصويت ساريا بغض النظر عن عدد المشاركين.



في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، بدأ بالعمل حوالي 19 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء رومانيا. وفي يوم 2 مايو باشر المواطنون الرومانيون المقيمون في الخارج بالتصويت لمدة ثلاثة أيام متتالية. وإذا استدعى الأمر إجراء جولة ثانية، فستعقد يوم 18 مايو.

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ويشارك في الانتخابات الرئاسية الحالية 11 مرشحا، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أكبر عدد من الأصوات قد يكون من نصيب زعيم الحزب القومي "تحالف من أجل توحيد الرومانيين" المعارض جورج سيميون، وعمدة بوخارست نيكوسور دان، ومرشح الائتلاف الحاكم كرين أنتونيسكو، بالإضافة إلى رئيس الوزراء السابق فيكتور بونتا.



وحسب نتائج استطلاع رأي أجرته شركة AtlasIntel بطلب من موقع Hotnews الروماني خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو، فإنه من غير المتوقع أن يجتاز أي من مرشحي الرئاسة الرومانية حاجز الـ50% للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات.



وهذه الانتخابات شابتها فضيحة سياسية كبرى في رومانيا، حيث كان من المفترض اختيار رئيس للبلاد قبل نهاية العام الماضي. وكانت السياسية المؤيدة للغرب إيلينا لاسكوني والمرشح المستقل كالين جيورجيسكو قد تأهلا للجولة الثانية آنذاك، إلا أن المحكمة الدستورية في البلاد ألغت نتائج التصويت.