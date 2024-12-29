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انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا والرئيس الحالي يتقدم الاستطلاعات

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أرشيفية
الأحد، 29-12-2024 12:22 م

الوكيل الإخباري- فتحت مراكز الاقتراع في كرواتيا أبوابها أمام الناخبين اليوم الأحد لاختيار رئيس للبلاد للسنوات الخمس المقبلة في ظل تقدم الرئيس الحالي زوران ميلانوفيتش على منافسيه حسب استطلاعات رأي.

وبيلغ عدد الناخبين نحو 1.6 مليون في بلد يقدر عدد سكانه بـ 3,8 مليون نسمة.
ويجري التصويت من السابعة صباحا إلى السابعة مساء بتوقيت كرواتيا في أكثر من 6,5 ألف مركز اقتراع في الداخل و38 آخر في الخارج، بحضور 13,4 ألف مراقب اعتمدتهم لجنة الانتخابات الوطنية.

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ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية للتصويت في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.

ويتقدم ميلانوفيتش الذي انتخب لمنصبه في العام 2020، على سبعة مرشحين آخرين، إذ تمنحه استطلاعات الرأي نسبة 37% من نوايا التصويت في الدورة الأولى.

 

RT

 
gnews

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