انطلاق الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي

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الوكيل الإخباري- أطلقت سوريا الأحد، الدورة الأولى لمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي تحت شعار "الشعر يبدأ من دمشق" بمشاركة نحو 55 شاعرا وأديبا وإعلاميا من 16 دولة عربية مع برنامج ممتد حتى 7 آب يشمل أمسيات شعرية وندوات أدبية وعروضا فنية وغنائية. اضافة اعلان





وتضمن حفل الافتتاح بمسرح الأوبرا فقرة غنائية من أداء مالك نور، كما ألقى مدير المهرجان الشاعر أنس الدغيم قصيدة عن دمشق.



وأكد وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح، في كلمة خلال الحفل، أن المهرجان يمثل عودة دمشق إلى مكانتها حاضنةً للشعر ومنبرا للثقافة العربية، ويفتح فضاءها أمام شعراء سورية والعالم العربي للاحتفاء بالكلمة الحرة ودور الشعر في تشكيل الوعي والهوية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".



وأشار الصالح إلى أن العلاقة بين دمشق والشعر بقيت راسخة رغم محاولات تشويه صورتها وإبعادها عن محيطها الثقافي، معتبراً المهرجان محطة أولى لتأسيس تقاليد ثقافية جديدة تتيح للقصيدة العربية استعادة حضورها ومواصلة إسهامها في المشهد الأدبي والإنساني.



وشمل برنامج اليوم الأول أمسية شعرية بمشاركة الشاعر وليد الصراف من العراق والشاعر يحيى الحمادي من اليمن، تلتها جلسة حوارية بعنوان "الاستثمار في الشباب المبدع حاجة وطنية ملحة" تحدث فيها نائب وزير الثقافة سعد نعسان.



ويكرم المهرجان الشاعر اللبناني شوقي بزيع والناقد السوري خلدون الشمعة والناقد السعودي عبد الله الغذامي والشاعرة الكويتية سعاد الصباح والشاعر الدبلوماسي القطري حسن علي النعمة والشاعر الكويتي مشعل الزعبي والشاعر القطري علي المسعودي.





