انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات في لبنان

وتتميز الانتخابات بمعارك ذات طابع سياسي في عدد من البلدات الكبرى والصغرى، لتقدير أحجام الأحزاب للبناء عليها في التحضير للاستحقاق النيابي في أيار العام المقبل.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال زيارته غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي لمواكبة الانتخابات، "أن ما يجري اليوم هو رسالة إلى الخارج والداخل بأنّ الدولة اللبنانية عادت إلى السكّة الصحيحة".
وشدد عون على أن "الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاق إنمائي وليست سياسيًا".
ودعا اللبنانيون في الشمال إلى التصويت بكثافة، قائلاً: "نتمنى من أهلنا في الشمال أن يُصوّتوا بشكل أكبر، وأن يُصوّتوا للمشروع وليس للشخص"، مثنيًا على أداء القوى الأمنية خلال هذا اليوم الانتخابي.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
ضبط أكثر من طن من الكوكايين قبالة سواحل أستراليا
-
"بلومبيرغ" : ترامب يهمّش مجلس الأمن القومي
-
ترامب يشيد بقيادتي الهند وباكستان ويتعهد بالعمل على حل أزمة كشمير
-
"تايمز": للمرة الأولى في التاريخ.. امرأة تترأس الاستخبارات البريطانية
-
إسبانيا .. سحابة سامة تحبس 150 ألف شخص في منازلهم - فيديو
-
انتهاء هدنة عيد النصر التي أعلنها الرئيس الروسي في أوكرانيا
-
إيران تؤكد من جديد: لا سلاح نووي ولكن لا تراجع عن التخصيب
-
العراق .. إجراءات وتشديدات صارمة خلال فترة انعقاد القمة العربية