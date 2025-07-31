انطلاق قافلة مساعدات إنسانية من دمشق إلى السويداء لدعم الأسر المتضررة

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الوكيل الإخباري- انطلقت قافلة مساعدات إنسانية جديدة الخميس، من العاصمة دمشق باتجاه محافظة السويداء من جهة بصرى الشام بريف درعا، وذلك بمبادرة من الهلال الأحمر العربي السوري وبالتعاون مع عدد من المنظمات الأممية. اضافة اعلان





ويأتي ذلك ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها الأساسية، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).