الخميس 2025-07-31 11:43 ص
 

انطلاق قافلة مساعدات إنسانية من دمشق إلى السويداء لدعم الأسر المتضررة

انطلاق قافلة مساعدات إنسانية من دمشق إلى السويداء لدعم الأسر المتضررة
انطلاق قافلة مساعدات إنسانية من دمشق إلى السويداء لدعم الأسر المتضررة
 
الخميس، 31-07-2025 11:30 ص
الوكيل الإخباري-   انطلقت قافلة مساعدات إنسانية جديدة الخميس، من العاصمة دمشق باتجاه محافظة السويداء من جهة بصرى الشام بريف درعا، وذلك بمبادرة من الهلال الأحمر العربي السوري وبالتعاون مع عدد من المنظمات الأممية.اضافة اعلان


ويأتي ذلك ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها الأساسية، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).
 
 
gnews

أحدث الأخبار

عادل جمزاوي يُقيم وليمة عشاء بمناسبة زفاف نجله محمود

مناسبات عادل جمزاوي يُقيم وليمة عشاء بمناسبة زفاف نجله محمود - صور

8عتى

فن ومشاهير ناصيف زيتون يُشعل مسرح قرطاج بحضور زوجته دانييلا رحمة - فيديو

انطلاق قافلة مساعدات إنسانية من دمشق إلى السويداء لدعم الأسر المتضررة

عربي ودولي انطلاق قافلة مساعدات إنسانية من دمشق إلى السويداء لدعم الأسر المتضررة

اانان

فن ومشاهير جينيفر لوبيز تُحيي حفلا ضخما في شرم الشيخ بعد غياب 6 سنوات - صور

ظكم

فن ومشاهير عمرو دياب يطرح فيديو كليب أغنية "خطفوني" بمشاركة ابنته جانا - فيديو

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب عالميا يتعافى من أدنى مستوى في شهر

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستحقون لقرض الاسكان العسكري - اسماء

الذهب

اقتصاد محلي 66.9 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس



 
 





الأكثر مشاهدة