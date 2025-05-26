انطلاق قمة الإعلام العربي بدبي

وتجمع القمة كبار الشخصيات والرموز والقامات السياسية والإعلامية ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم العربي، بمشاركة إعلاميين وأكاديميين من الأردن.
وتتضمن أعمال اليوم الأول الاحتفاء بجائزة الإعلام للشباب العربي "إبداع"، كما تشمل أجندة الحدث على مدار أيام القمة، انعقاد أكثر من 175 جلسة رئيسية، وما يزيد على 35 ورشة عمل، تقدمها كبرى المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية العالمية، فيما يشارك في القمة ومن خلال جلساتها المختلفة أكثر من 300 متحدث من المنطقة والعالم.
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