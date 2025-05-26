انطلاق قمة الإعلام العربي بدبي

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الاثنين في دبي فعاليات "قمة الإعلام العربي 2025" التي تستمر حتى 28 أيار الحالي، بمشاركة 8000 إعلامي من داخل دولة الإمارات وخارجها، مستهلة أعمالها بجلسات "المنتدى الإعلامي العربي للشباب".

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وتجمع القمة كبار الشخصيات والرموز والقامات السياسية والإعلامية ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم العربي، بمشاركة إعلاميين وأكاديميين من الأردن.