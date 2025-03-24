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انفجارات بتل أبيب والقدس بعد إطلاق صاروخ من اليمن

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 24-03-2025 09:24 م

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر للجزيرة ان منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي تطلق صواريخ اعتراضية وسط إسرائيل بسبب صاروخ أطلق من اليمن.

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وبينت ان صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى وجنوب تل أبيب والقدس.


وقالت ان دوي انفجارات في مناطق تل أبيب والقدس ومنطقة الساحل جنوب تل أبيب إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

 
 
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