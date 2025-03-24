انفجارات بتل أبيب والقدس بعد إطلاق صاروخ من اليمن

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر للجزيرة ان منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي تطلق صواريخ اعتراضية وسط إسرائيل بسبب صاروخ أطلق من اليمن.

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وبينت ان صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى وجنوب تل أبيب والقدس.