انفجارات بتل أبيب والقدس بعد إطلاق صاروخ من اليمن

وبينت ان صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى وجنوب تل أبيب والقدس.
وقالت ان دوي انفجارات في مناطق تل أبيب والقدس ومنطقة الساحل جنوب تل أبيب إثر إطلاق صاروخ من اليمن.
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