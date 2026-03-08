انفجارات تهز مناطق في إيران.. وإسرائيل تقول إنها "تمر بيوم قوي من المواجهة"

02:12 م

الوكيل الإخباري- نقل إعلام إسرائيلي عن الجيش الإسرائيلي إن المواجهة مع إيران تشهد "يوما قويا"، مشيرة إلى أن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات وقود وقدرات مرتبطة ببرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة داخل إيران. اضافة اعلان





كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفّذ، السبت، موجة واسعة من الغارات الجوية استهدفت مجمعات في مطار أصفهان وسط إيران، قال إنها كانت تُخزَّن فيها طائرات مقاتلة من طراز "إف- 14 ".



وأوضح البيان الصادر الأحد أن الهجمات نُفذت بتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، وشملت أيضًا استهداف أنظمة رصد ودفاع جوي اعتُبرت مهدِّدة لطائرات سلاح الجو.



وأضاف أن هذه الضربات تأتي بعد يومين من تدمير 16 طائرة في مطار مهرآباد في طهران، وذلك في إطار ما وصفه بجهود توسيع وتعميق التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء الإيرانية.



في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في طهران، فيما قال المساعد السياسي والأمني لمحافظ قم إن الهجوم الذي وقع فجر الأحد في المدينة استهدف مبنى تابعا لإحدى مدارس حوزة قم العلمية.



وهزت انفجارات الأحد محافظة يزد بوسط إيران، على ما أفاد الإعلام الرسمي.



وذكرت إرنا أن الانفجارات وقعت في محيط مدينة يزد من دون ذكر المزيد من التفاصيل. وسُمع دوي انفجارات في وقت سابق الأحد في مناطق أخرى من إيران ولا سيما العاصمة طهران ومحافظة أصفهان.



وفي شمال إسرائيل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن الجيش واجه صعوبة في اعتراض طائرات مسيّرة وصلت إلى منطقة خليج حيفا وشمال عكا.



وأضافت المصادر أن إحدى المسيّرات اصطدمت بمبنى في كيبوتس عفرون في منطقة الجليل، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الموقع.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.



وفي يوم الأحد الأول من آذار، أطلق حزب الله صواريخ عدة من لبنان استهدفت شمال إسرائيل، ردا على اغتيال خامنئي، ما جرّ لبنان إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل، حيث نفذت الأخيرة غارات مدمرة على جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.







