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انفجارات جديدة لأجهزة اتصالات لاسلكية بعدد من المناطق اللبنانية

علم دولة لبنان
لبنان
الأربعاء، 18-09-2024 05:58 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي عدد من المناطق اللبنانية، بعد يوم من وقوع هجمات واسعة عبر أجهزة البيجر استهدفت الآلاف من عناصر حزب الله.

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وأفادت مصادر صحفية بوقوع الانفجارات أثناء تشييع جثمان نجل أحد نواب حزب الله. وأوضحت هذه المصادر أن الانفجارات استهدفت أجهزة اللاسلكي التي يحملها عناصر حزب الله، وبعضها في منازل سكنية.

وكانت لبنان عاشت يوم أمس على وقع هجمات واسعة عبر أجهزة البيجر التي يحملها عناصر من حزب الله.

 
gnews

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