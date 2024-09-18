انفجارات جديدة لأجهزة اتصالات لاسلكية بعدد من المناطق اللبنانية

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي عدد من المناطق اللبنانية، بعد يوم من وقوع هجمات واسعة عبر أجهزة البيجر استهدفت الآلاف من عناصر حزب الله.

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