انفجارات عنيفة تهز طهران وكرج وأصفهان مع تصاعد الحرب لليوم الرابع

الوكيل الإخباري- هزّت انفجارات عنيفة العاصمة الإيرانية، الثلاثاء، مع دخول الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل يومها الرابع. اضافة اعلان





وسُمعت أصوات الانفجارات في شمال طهران، من دون أن يتضح بعد الهدف الذي تم ضربه.



وتحدّثت وسائل إعلام إيرانية أيضا عن وقوع انفجارات في مدينة كرج قرب طهران، وفي أصفهان.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.







