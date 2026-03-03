انفجارات عنيفة تهز طهران وكرج وأصفهان مع تصاعد الحرب لليوم الرابع

وسُمعت أصوات الانفجارات في شمال طهران، من دون أن يتضح بعد الهدف الذي تم ضربه.
وتحدّثت وسائل إعلام إيرانية أيضا عن وقوع انفجارات في مدينة كرج قرب طهران، وفي أصفهان.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
