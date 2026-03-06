انفجارات في البحرين والكويت إثر هجمات إيرانية متجددة

وقالت وزارة الداخلية البحرينية على منصة إكس: "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".
كما سمع دويّ انفجارات جديدة وسط الكويت.
