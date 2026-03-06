انفجارات في البحرين والكويت إثر هجمات إيرانية متجددة

04:26 م

الوكيل الإخباري- سُمع دويّ عدة انفجارات جديدة في المنامة والكويت الجمعة، وأعلنت سلطات البلدين إطلاق صفارات الإنذار، مع دخول الهجمات الإيرانية في الخليج يومها السابع. اضافة اعلان





وقالت وزارة الداخلية البحرينية على منصة إكس: "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".



كما سمع دويّ انفجارات جديدة وسط الكويت.



















