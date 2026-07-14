الثلاثاء 2026-07-14 01:21 ص

انفجارات في كيش وجام وبندر عباس مع ضربات أميركية ضد إيران

انفجارات في كيش وجام وبندر عباس مع ضربات أميركية ضد إيران
انفجارات في كيش وجام وبندر عباس مع ضربات أميركية ضد إيران
 
الثلاثاء، 14-07-2026 01:09 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، بسماع دوي انفجارين في جزيرة كيش، وانفجارات أخرى في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد وفي منطقة جام في بوشهر، بالتزامن مع استمرار الضربات الأميركية على إيران لليوم الثالث على التوالي.اضافة اعلان


وكانت وسائل رسمية أفادت، مساء الاثنين، بسماع دوي أربعة انفجارات في بندر عباس، فيما أعلنت وكالة تسنيم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن طبيعة الانفجارات لا تزال غير معروفة، مؤكدة سماع دوي انفجارات في بندر عباس.

وفي السياق، أعلن الجيش الأميركي شن ضربات على إيران لليوم الثالث على التوالي، بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج "هيو هيويت شو"، إن الولايات المتحدة ستدمر موقع "بيكاكس ماونتن" النووي في إيران، متوعدا بمواصلة ضرب البلاد بقوة.

وأضاف: "سنقضي على بيكاكس ماونتن. قولوا للإيرانيين أن يكونوا مستعدين".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تراقب الموقع عن كثب، مضيفا: "لا نرى أي نشاط هناك. إنهم لا يبلون بلاء حسنا في وضعهم النووي. في كل مرة نسمع عنه، نفجره".

وتابع: "لكننا على الأرجح سنمنح بيكاكس ضربة في وقت قريب نسبيا".

ويقع موقع "بيكاكس ماونتن" قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، التي تعرضت لأضرار جسيمة، ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير، فيما يقيّمه خبراء بأنه خارج مدى أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأميركية.

وكان ترامب أعلن، في وقت سابق الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران في الخليج، وستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا مقابل رسوم، بعد تبادل الجانبين مزيدا من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال ترامب: "سنضربهم بقوة شديدة الليلة، وسنضربهم بقوة غدا، وليس هناك أي شيء يمكنهم فعله حيال ذلك".
 
 


gnews

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