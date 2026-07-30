انفجارات في كييف عقب تحذير من هجوم صاروخي

وأعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة على تلغرام "تحذيرا جويا في كييف بسبب خطر استخدام أسلحة بالستية. توجهوا فورا إلى أقرب ملجأ وابقوا فيه حتى زوال الخطر".
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