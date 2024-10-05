انفجارات في محيط مطار تدمر العسكري وسط سوريا

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر للجزيرة بسماع دوي انفجارات فجر اليوم السبت في محيط مطار تدمر العسكري بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

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وكانت غارات إسرائيلية استهدفت الثلاثاء الماضي مطار الثعلة العسكري في محافظة السويداء جنوب البلاد، إضافة إلى استهداف أنظمة رادار في محافظة درعا.



كما استهدف هجوم آخر في اليوم ذاته عدة مواقع في دمشق، مما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين، حسب تقارير رسمية سورية.