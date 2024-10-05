انفجارات في محيط مطار تدمر العسكري وسط سوريا

وكانت غارات إسرائيلية استهدفت الثلاثاء الماضي مطار الثعلة العسكري في محافظة السويداء جنوب البلاد، إضافة إلى استهداف أنظمة رادار في محافظة درعا.
كما استهدف هجوم آخر في اليوم ذاته عدة مواقع في دمشق، مما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين، حسب تقارير رسمية سورية.
وفجر أمس الجمعة، ضربت غارات إسرائيلية محيط معبر المصنع اللبناني الحدودي مع سوريا، مما أدى إلى قطع الطريق الدولي بين البلدين.
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