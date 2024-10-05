 
السبت 2024-10-05 11:18 ص
 

انفجارات في محيط مطار تدمر العسكري وسط سوريا

انفجارات في محيط مطار تدمر العسكري وسط سوريا
عسكريون سوريون على طريق يؤدي إلى تدمر
السبت، 05-10-2024 07:48 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر للجزيرة بسماع دوي انفجارات فجر اليوم السبت في محيط مطار تدمر العسكري بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

اضافة اعلان


وكانت غارات إسرائيلية استهدفت الثلاثاء الماضي مطار الثعلة العسكري في محافظة السويداء جنوب البلاد، إضافة إلى استهداف أنظمة رادار في محافظة درعا.


كما استهدف هجوم آخر في اليوم ذاته عدة مواقع في دمشق، مما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين، حسب تقارير رسمية سورية.


وفجر أمس الجمعة، ضربت غارات إسرائيلية محيط معبر المصنع اللبناني الحدودي مع سوريا، مما أدى إلى قطع الطريق الدولي بين البلدين.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية هل يقبل وزير العمل على رفع لائق للحد الادنى للأجور ؟

تعبيرية

أخبار محلية منح دراسية للأردنيين مقدمة من جامعة عراقية في برنامج البكالوريوس

دخان يتصاعد من موقع لإحدى الضربات الأميركية على اليمن

عربي ودولي الحوثيون: 18 غارة أميركية بريطانية على اليمن

الممثل الفرنسي ميشال بلان

فن ومشاهير وفاة الممثل الفرنسي ميشال بلان

حرائق يتسبب بها حزب الله في مستوطنات الشمال الفلسطيني المحتل

عربي ودولي حزب الله: خسائر للاحتلال باستهدافنا دبابة ميركافا إسرائيلية

من المصدر

أسواق ومال الذهب يتراجع

تعبيرية

المرأة والجمال خطوات مهمة لمكافحة التجاعيد حول العين

البقاء لله

أخبار محلية وفاة الدكتورة الجامعية ماجدة عبيدات



 


الأكثر مشاهدة