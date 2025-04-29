الثلاثاء 2025-04-29 03:31 ص
 

انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 03:03 ص

الوكيل الإخباري-   وقعت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلت صحيفة "بابليك نيوز".

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وذكرت الصحيفة أن صافرات الإنذار تدوي في جميع أرجاء العاصمة تحذيرا من تهديد جوي.

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تستهدف المنازل السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال مواجهاتها مع القوات المسلحة الأوكرانية، فيما أشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية تركز على الأهداف العسكرية والاستراتيجية فقط.

 
gnews

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