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انفجارات قوية تهز كييف بعد يوم من الهجوم الأوكراني على مستودعات تجارية روسية

انفجارات قوية تهز كييف بعد يوم من الهجوم الأوكراني على مستودعات تجارية روسية
انفجارات قوية تهز كييف بعد يوم من الهجوم الأوكراني
 
الأحد، 19-07-2026 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف حيث أُبلغ عن مقتل شخص على الأقل، بعد يوم من الهجوم الدامي بالطائرات المسيرة الذي شنته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية.اضافة اعلان


وقُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 13 بجروح، بحسب أجهزة الإسعاف التي قالت إن القصف طال خمسة أحياء من العاصمة.

ووفقا لرئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو والسلطات المحلية، تسببت الضربات الليلية باندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبان في أحياء عدة من العاصمة.

وتعرض مبنى سكني في حي سولوميانسكي للقصف واندلع حريق في متجر كبير، بينما اشتعلت النيران في منزل في حي سفياتوشينسكي.
 
 


gnews

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