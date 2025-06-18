الأربعاء 2025-06-18 05:49 م
 

انفجارات قوية جديدة في شرق طهران

أثار انفجار في طهران.
أثار انفجار في طهران.
 
الأربعاء، 18-06-2025 04:51 م

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية تهاجم أهدافا عسكرية في طهران.

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وسُمع دوي انفجارات قوية جديدة في طهران عند حوالي الساعة 15,50 (12,20 بتوقيت غرينتش)، حسبما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

 

 
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