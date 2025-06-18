انفجارات قوية جديدة في شرق طهران

وسُمع دوي انفجارات قوية جديدة في طهران عند حوالي الساعة 15,50 (12,20 بتوقيت غرينتش)، حسبما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
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