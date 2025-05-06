انفجارات قوية في مطار بورتسودان إثر استهداف مسيرات لخزانات الوقود

ووفق ما أوردت وسائل إعلام، فقد استهدفت الطائرات المسيرة خزانات الوقود داخل مطار بورتسودان، ما أدى إلى سلسلة انفجارات ضخمة واندلاع حرائق هائلة وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.
وسُمع دوي ثلاثة انفجارات متتالية في أرجاء المدينة، وأفاد شهود عيان بأن الهجوم تسبب في حالة من الذعر بين السكان.
وأخلت السلطات المطار بالكامل وعلقت جميع الرحلات الجوية بشكل فوري، فيما باشرت فرق الدفاع المدني عمليات إطفاء الحريق واحتواء الأضرار.
وبحسب التصريحات الرسمية، لم تسجل إصابات بشرية مباشرة، لكن الهجوم تسبب في أضرار مادية كبيرة، خاصة في مرافق الوقود والبنية التحتية للمطار، الذي يعد شريان النقل الجوي الرئيسي في السودان منذ اندلاع الحرب.
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