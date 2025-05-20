الثلاثاء 2025-05-20 04:11 م
 

انفجارات واشتباكات بين الجيش والدعم السريع في أم درمان

حرب السودان تدخل عامها الثالث
حرب السودان تدخل عامها الثالث
 
الثلاثاء، 20-05-2025 02:39 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات في أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، مع إعلان الجيش أنه يخوض اشتباكات مع قوات الدعم السريع في مناطق لا تزال تتواجد فيها في منطقة الخرطوم الكبرى.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن الجيش مستمر "في عملية واسعة النطاق ونقترب من تطهير كامل ولاية الخرطوم" باستهداف معاقل الدعم السريع "بجنوب وغرب أم درمان، وتستمر في تطهير مناطق صالحة وما حولها".

كان الجيش السوداني قد أعلن في مارس "تحرير" الخرطوم وسيطرته على مواقع حيوية وسط العاصمة، بينها القصر الجمهوري. إلا أن قوات الدعم السريع احتفظت بمواقع في جنوب وغرب أم درمان الواقعة على ضفة نهر النيل المقابلة للخرطوم.

وفي أبريل، قصفت مسيرات الدعم السريع القصر الجمهوري ومواقع أخرى في العاصمة.

وصعّدت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة من استهدافها لمواقع تابعة للجيش السوداني في شرق وغرب ووسط السودان، مخلفة عشرات القتلى.

وأسفرت الحرب في السودان، التي اندلعت منتصف أبريل 2023 بين الحليفين السابقين، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح 13 مليونًا، وتسببت بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.

سكاي نيوز
 
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