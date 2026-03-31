انفجارات وانقطاع للكهرباء في طهران.. وإيران تجدد هجومها على إسرائيل

وأفادت وكالة أنباء فارس بحصول "انقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من طهران بعد سماع انفجارات عدة".
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أيضا أن بعض السكان في شرق طهران انقطعت عنهم الكهرباء وأن السلطات تعمل على استعادتها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، رصد هجوم صاروخي إيراني باتجاه إسرائيل.
وقال الجيش في بيان: "رصدنا هجوما صاروخيا إيرانيا يستهدف إسرائيل ونعمل على اعتراضه".
من جهتها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف القدس ووسط إسرائيل.
وذكر التلفزيون الإيراني "إطلاق دفعة صاروخية في اتجاه الأراضي المحتلة".
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أُطلقت من إيران، فيما سقط عدد منها في مناطق مفتوحة من دون الإبلاغ عن إصابات.
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تعلن شن هجمات مكثفة على أصفهان
-
قناة بنما تشهد زيادة في حركة الملاحة بسبب الحرب في الشرق الأوسط
-
الإذاعة الإسرائيلية: الجنود الأربعة قُتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله
-
عودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة في شرق طهران
-
مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 3 في اشتباكات جنوبي لبنان
-
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
-
نتنياهو: لا جدول زمنيا للحرب مع إيران
-
السعودية تعلن اعتراض 8 صواريخ باليستية استهدفت الرياض والمنطقة الشرقية