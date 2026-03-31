الثلاثاء 2026-03-31 08:16 ص

انفجارات وانقطاع للكهرباء في طهران.. وإيران تجدد هجومها على إسرائيل

طهران
الثلاثاء، 31-03-2026 06:09 ص
الوكيل الإخباري-   دوّت انفجارات في طهران وانقطع التيار الكهربائي في بعض أجزاء العاصمة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء.


وأفادت وكالة أنباء فارس بحصول "انقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من طهران بعد سماع انفجارات عدة".

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أيضا أن بعض السكان في شرق طهران انقطعت عنهم الكهرباء وأن السلطات تعمل على استعادتها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، رصد هجوم صاروخي إيراني باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "رصدنا هجوما صاروخيا إيرانيا يستهدف إسرائيل ونعمل على اعتراضه".

من جهتها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف القدس ووسط إسرائيل.

وذكر التلفزيون الإيراني "إطلاق دفعة صاروخية في اتجاه الأراضي المحتلة".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أُطلقت من إيران، فيما سقط عدد منها في مناطق مفتوحة من دون الإبلاغ عن إصابات.
 
 


