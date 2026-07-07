الثلاثاء 2026-07-07 10:47 ص

انفجاران قرب مقر وزارة السياحة في دمشق

دمشق
دمشق
 
الثلاثاء، 07-07-2026 10:34 ص

الوكيل الإخباري-    أفادت تقارير بسماع صوت انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق.

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ووفقا لوكالة رويترز ، فانه قد سمع أصوات انفجار عدة عبوات ناسفة بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه ماكرون في دمشق.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية بشأن أسباب الانفجارين أو حجم الأضرار والخسائر.

 
 


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