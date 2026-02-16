انفجار ألعاب نارية في الصين يودي بحياة ثمانية أشخاص

07:45 ص

الوكيل الإخباري- قتل ثمانية أشخاص وأصيب اثنان آخران جراء انفجار وقع في متجر للألعاب النارية في شرق الصين، وفق ما أعلنت السلطات مساء الأحد. اضافة اعلان





وغالبا ما تقوم المجتمعات الريفية في الصين باستخدام الألعاب النارية والصاروخية للاحتفال بالأعياد والمناسبات المهمة مثل رأس السنة القمرية الذي يوافق الثلاثاء.



وأوضحت السلطات في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي أن "سوء استخدام" ألعاب نارية من جانب شخص أو أكثر تسبب بانفجار في متجر قريب في مقاطعة جيانغسو الأحد.



وأُخمد الحريق الناجم عن الانفجار، وفقا لبيان الشرطة الذي ذكر أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة.



وفُتح تحقيق بالحادثة وأوقف المسؤولون عنها.



وتكثر الحوادث الصناعية في الصين بسبب التراخي أحيانا في تطبيق معايير السلامة.

