انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها

الوكيل الإخباري- نشرت وسائل إعلام صربية مشاهد لسيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تم تصويرها من سيارة المرافقة، والتي يظهر فيها كيف انفجرت العجلة الخلفية ثم انفصلت عن السيارة أثناء سيرها.

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وبعد فقدان العجلة تتوقف السيارة ويخرج رجال الأمن ويقومون بتفتيش السيارة وتفقد المكان. ثم يخرج الرئيس الصربي نفسه منها.