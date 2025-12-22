انفجار سيارة في موقف للسيارات بموسكو

الوكيل الإخباري- أُصيب سائق بجروح خطيرة جرّاء انفجار في سيارته في موقف للسيارات بموسكو صباح اليوم الاثنين.

اضافة اعلان

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام ومنصات إخبارية روسية، انفجر الجزء الأمامي من السيارة بينما كان السائق بداخلها، ما أدّى إلى احتجازه داخل المركبة.