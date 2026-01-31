انفجار ضخم في مبنى بمدينة بندر عباس جنوبي إيران

وذكر التلفزيون الرسمي أن الانفجار طال مبنى مؤلفا من 8 طوابق، ما أدى إلى "تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر" في محيط جادة معلّم في المدينة الجنوبية، مضيفا أن فرق الإنقاذ والإطفاء كانت في المكان لتقديم المساعدة.
وفندت وسائل إعلام إيرانية أخبار جرى تداولها حول استهداف قائد في الحرس الثوري الإيراني جراء الانفجار.
سكاي نيوز
-
