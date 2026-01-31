السبت 2026-01-31 04:07 م

انفجار ضخم في مبنى بمدينة بندر عباس جنوبي إيران

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 31-01-2026 03:06 م
الوكيل الإخباري-  أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم السبت، بوقوع انفجار "مجهول الأسباب" في مبنى سكني بمدينة بندر عباس الساحلية جنوبي البلاد، فيما نفت التقارير استهداف أي مسؤول عسكري في الحادث.اضافة اعلان


وذكر التلفزيون الرسمي أن الانفجار طال مبنى مؤلفا من 8 طوابق، ما أدى إلى "تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر" في محيط جادة معلّم في المدينة الجنوبية، مضيفا أن فرق الإنقاذ والإطفاء كانت في المكان لتقديم المساعدة.

 وفندت وسائل إعلام إيرانية أخبار جرى تداولها حول استهداف قائد في الحرس الثوري الإيراني جراء الانفجار.

سكاي نيوز 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الطفل سلمان جرادات رحمه الله

نعـي فـاضل حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل سلمان جرادات بحادث غرق مؤسف

وضوح تدعم مبادرة "عزوتي" لافتتاح فرعها الجديد في السلط

أخبار الشركات وضوح تدعم مبادرة "عزوتي" لافتتاح فرعها الجديد في السلط

وزير الأوقاف: الانتقال من التنظير إلى التطبيق أساس بناء الإنسان والمجتمع

أخبار محلية وزير الأوقاف: الانتقال من التنظير إلى التطبيق أساس بناء الإنسان والمجتمع

تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 438 جمعية ومؤسسة ومركزًا تُعنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

أخبار محلية تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 438 جمعية ومؤسسة ومركزًا تُعنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

ارشيفية

عربي ودولي انفجار ضخم في مبنى بمدينة بندر عباس جنوبي إيران

ديوان المحاسبة يشارك بإطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025

أخبار محلية ديوان المحاسبة يشارك بإطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025

إطلاق بطاقات الدفع المسبق لخدمات طريق (الحرانة – العمري)

أخبار محلية إطلاق بطاقات الدفع المسبق لخدمات طريق (الحرانة – العمري)

تعرفة فرق أسعار الوقود للكهرباء تبقى صفرًا في شباط

أخبار محلية تعرفة فرق أسعار الوقود للكهرباء تبقى صفرًا في شباط



 






الأكثر مشاهدة