انفجار ضخم يهز ميناء في شرق الصين

ووقع الانفجار عند مقدمة سفينة الحاويات "واي إم موبيلتي"، والتي تمتلكها شركة يانغ مينغ للنقل البحري، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف.
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