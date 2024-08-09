انفجار ضخم يهز ميناء في شرق الصين

05:10 م

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الوكيل الإخباري- هز انفجار قوي سفينة حاويات راسية في ميناء نينغبو-تشوشان بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، وهو من أكبر الموانئ في العالم، بعد ظهر اليوم الجمعة .



ووقع الانفجار عند مقدمة سفينة الحاويات "واي إم موبيلتي"، والتي تمتلكها شركة يانغ مينغ للنقل البحري، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف.