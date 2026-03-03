الثلاثاء 2026-03-03 01:25 م

انفجار ضخم يهز وسط الكيان .. وأنباء عن إصابات مباشرة

الثلاثاء، 03-03-2026 12:53 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بوقوع انفجار ضخم في وسط إسرائيل، تحديدًا في مدينة بيتح تكفا. اضافة اعلان


وأوضحت المصادر أن الأصوات المتعددة للانفجارات ناتجة عن نوع الرأس الحربي المتشظي للصاروخ.

من جانبها، أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أنها تلقت بلاغات عن إصابات مباشرة في المنطقة، وقامت بتوجيه طواقمها الطبية فورًا للتعامل مع الوضع.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الصاروخ الذي انفجر كان يحمل رأسًا انشطاريا، ما أدى إلى اتساع دائرة الأضرار دون الإشارة إلى حصيلة دقيقة للضحايا حتى الآن.

تواصل السلطات الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادث، وسط حالة من التأهب الأمني في وسط البلاد.
 
 


