انفجار في حقل سرسنك النفطي في كردستان العراق يوقف الإنتاج

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز، صباح الثلاثاء، بأن انفجارا وقع في حقل سرسنك النفطي في إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج بشكل فوري، دون أن تُسجل أي إصابات بشرية حتى الآن. اضافة اعلان





وأوضح مهندسون في قطاع النفط أن الحريق اندلع عقب الانفجار، وتم إيقاف الإنتاج كإجراء احترازي، بينما تواصل فرق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار إلى بقية منشآت الحقل.



ولم تُعرف حتى الآن أسباب الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.