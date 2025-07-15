انفجار في حقل سرسنك النفطي في كردستان العراق يوقف الإنتاج

وأوضح مهندسون في قطاع النفط أن الحريق اندلع عقب الانفجار، وتم إيقاف الإنتاج كإجراء احترازي، بينما تواصل فرق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار إلى بقية منشآت الحقل.
ولم تُعرف حتى الآن أسباب الانفجار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
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