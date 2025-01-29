انفجار في سفينة حاويات في البحر الأحمر

الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر في صناعة الشحن أن انفجارا وقع في سفينة حاويات تحمل علم هونغ كونغ يوم الثلاثاء في البحر الأحمر، مما أدى إلى اندلاع حريق أجبر طاقمها على إخلاء السفينة.

اضافة اعلان