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انفجار في سفينة حاويات في البحر الأحمر

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 01:57 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت مصادر في صناعة الشحن أن انفجارا وقع في سفينة حاويات تحمل علم هونغ كونغ يوم الثلاثاء في البحر الأحمر، مما أدى إلى اندلاع حريق أجبر طاقمها على إخلاء السفينة.

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وأفادت شركة "ديابولوس غروب" البحرية بأن السفينة كانت تنجرف والنار بها على بعد نحو 225 كيلومترا قبالة ساحل الحديدة، وهي مدينة ساحلية في اليمن تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق، ولم يعترف الحوثيون بالحادث بشكل فوري.

وقالت الجماعة الأسبوع الماضي إنها كانت تحد من هجماتها في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة.

 
gnews

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