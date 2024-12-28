 
الأحد 2024-12-29 01:09 ص
 

انفجار في مبنى سكني يسفر عن إصابة 10 أشخاص في تركيا

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-12-2024 10:53 م

الوكيل الإخباري-   أفاد حاكم مقاطعة كوجالي التركية إلهامي أكتاش اليوم السبت بأنه وفقا لمعلومات أولية، فقد أصيب 10 أشخاص في انفجار وقع في مبنى سكني.

اضافة اعلان

 

وقال حاكم المقاطعة: "نعتقد أن الانفجار قد يكون ناجما عن تسرب للغاز، ووفقا للتقارير الأولية، لدينا 10 مصابين، ولا تزال أعمال فرق الإنقاذ والمساعدة الطبية جارية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت صحيفة "تركيا"، أن انفجارا وحريقا وقعا في مبنى سكني في مقاطعة كوجالي.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي رئيس الاستخبارات العامة في سوريا: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية

تعبيرية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان بغزة

هنية

فلسطين قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة بشأن اغتيال هنية

بلدية بني عبيد

أخبار محلية بلدية بني عبيد تطرح عطاء لإنشاء مدينة ألعاب ترفيهية

إيران

عربي ودولي إيران: 2025 سيكون عاما مهما لقضيتنا النووية

تعبيرية

عربي ودولي انفجار في مبنى سكني يسفر عن إصابة 10 أشخاص في تركيا

عربة الترخيص المتنقل

أخبار محلية تنويه صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

أفادت مصادر لصحيفة "يسرائيل هيوم" بأن هناك توقعات بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه رسمياً.

عربي ودولي مكتب نتنياهو ينفي الأنباء عن "صفقة مصغرة"



 




الأكثر مشاهدة