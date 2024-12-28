انفجار في مبنى سكني يسفر عن إصابة 10 أشخاص في تركيا

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت صحيفة "تركيا"، أن انفجارا وحريقا وقعا في مبنى سكني في مقاطعة كوجالي.
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