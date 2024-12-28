انفجار في مبنى سكني يسفر عن إصابة 10 أشخاص في تركيا

الوكيل الإخباري- أفاد حاكم مقاطعة كوجالي التركية إلهامي أكتاش اليوم السبت بأنه وفقا لمعلومات أولية، فقد أصيب 10 أشخاص في انفجار وقع في مبنى سكني.

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