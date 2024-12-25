انفجار في مركز تجاري جنوبي روسيا

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل الإعلام الروسية بوقوع انفجار في مركز تجاري بمدينة فلادي قوقاز عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية جنوبي روسيا أسفر عن وقوع 10 إصابات ومقتل شخص.



ووقع انفجار قوي في مركز التسوق التجاري "ألانيا مول" أعقبه حريق هائل.

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وقالت مصادر إن سبب الحادثة هو انفجار أسطوانة غاز، حيث أسفرت الحادثة عن مقتل سيدة وإصابة 10 أشخاص جميعهم من العاملين في المركز.



وتوجه رئيس أوسيتيا الشمالية سيرغي مينييلو إلى مكان الحادث.