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انفجار في مركز تجاري جنوبي روسيا

من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
الأربعاء، 25-12-2024 10:12 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل الإعلام الروسية بوقوع انفجار في مركز تجاري بمدينة فلادي قوقاز عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية جنوبي روسيا أسفر عن وقوع 10 إصابات ومقتل شخص.

ووقع انفجار قوي في مركز التسوق التجاري "ألانيا مول" أعقبه حريق هائل.

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وقالت مصادر إن سبب الحادثة هو انفجار أسطوانة غاز، حيث أسفرت الحادثة عن مقتل سيدة وإصابة 10 أشخاص جميعهم من العاملين في المركز.

وتوجه رئيس أوسيتيا الشمالية سيرغي مينييلو إلى مكان الحادث. 

 

RT

 
gnews

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