انفجار في مركز تجاري جنوبي روسيا

ووقع انفجار قوي في مركز التسوق التجاري "ألانيا مول" أعقبه حريق هائل.
وقالت مصادر إن سبب الحادثة هو انفجار أسطوانة غاز، حيث أسفرت الحادثة عن مقتل سيدة وإصابة 10 أشخاص جميعهم من العاملين في المركز.
وتوجه رئيس أوسيتيا الشمالية سيرغي مينييلو إلى مكان الحادث.
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