انفجار قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، بتلقي بلاغ عن انفجار كبير وقع قرب ناقلة متوقفة قبالة سواحل الكويت، ما أدى إلى تسرب المياه إلى السفينة وحدوث تسرب نفطي، دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.





ووفقاً لقناة "يورونيوز" الأوروبية، قالت الهيئة إن الناقلة أبلغت عن "انفجار كبير على جانبها الأيسر"، ما أدى إلى بدء تسرب المياه إليها، مشيرة إلى أن الحادث وقع على بعد 56 كيلومتراً جنوب شرقي ميناء مبارك الكبير في الكويت.



وأوضحت الهيئة في إشعار أن "هناك نفطاً في المياه يتسرب من أحد خزانات الشحن، ما قد يخلف أثراً بيئياً"، مبينة أن المياه تسربت إلى السفينة، ولا توجد تقارير عن اندلاع حرائق، والطاقم بخير.



من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لاحق أن الواقعة حدثت خارج المياه الإقليمية للكويت، وعلى مسافة لا تقل عن 60 كيلومتراً من ميناء مبارك الكبير.





