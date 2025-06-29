انفجار كبير يهز العاصمة الأمريكية واشنطن

واستجاب رجال الإطفاء لتقرير عن وقوع انفجار قبل الساعة الخامسة صباحا بقليل، وفقا لإدارة الإطفاء في فيلادلفيا.
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