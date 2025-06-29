انفجار كبير يهز العاصمة الأمريكية واشنطن

الوكيل الإخباري- ذكرت تقارير صحفية يوم الأحد، أن انفجارا كبيرا هز جنوب العاصمة الأمريكية واشنطن.

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ولقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران بعد أن ألحق انفجار أضرارا بالعديد من المنازل في الجانب الشمالي من فيلادلفيا في العاصمة واشنطن وفقا للسلطات.