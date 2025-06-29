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انفجار كبير يهز العاصمة الأمريكية واشنطن

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
 
الأحد، 29-06-2025 10:22 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت تقارير صحفية يوم الأحد، أن انفجارا كبيرا هز جنوب العاصمة الأمريكية واشنطن.

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ولقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران بعد أن ألحق انفجار أضرارا بالعديد من المنازل في الجانب الشمالي من فيلادلفيا في العاصمة  واشنطن وفقا للسلطات.

 

وذكرت أن الانفجار ألحق أضرارا بالعديد من المنازل.

واستجاب رجال الإطفاء لتقرير عن وقوع انفجار قبل الساعة الخامسة صباحا بقليل، وفقا لإدارة الإطفاء في فيلادلفيا.

 
gnews

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