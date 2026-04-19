انقطاع الإنترنت المطول في إيران يلقي بظلال ثقيلة على رواد الأعمال

الوكيل الإخباري- اضطرت مهندسة التصاميم الداخلية مهلا التي تعيش في طهران إلى "بيع مقتنيات ثمينة وذهب" لتسدّد رواتب موظّفيها، في ظلّ حجب الإنترنت في إيران الذي يثقل كاهل روّاد الأعمال ويقوّض الاقتصاد.

وبالرغم من وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الذي دخل حيّز التنفيذ في 8 نيسان/أبريل، ما زال ملايين الإيرانيين محرومين من الإنترنت.



ولا تعمل سوى شبكة الإنترنت الداخلية؛ وهي غير كافية لمزاولة أنشطة اعتيادية في بلد كان أصلا يرزح تحت وطأة عقوبات دولية ثقيلة قبل اندلاع الحرب.