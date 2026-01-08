انقطاع الإنترنت في جميع المحافظات الإيرانية

الوكيل الإخباري- أفاد مرصد مراقبة الإنترنت "نتبلوكس"، عن انقطاع الإنترنت في إيران "على مستوى البلاد" الخميس، وذلك في ظل ارتفاع عدد القتلى جراء قمع الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية تدهورة الأوضاع المعيشية.

