انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بطهران إثر الضربات الإسرائيلية

بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ أكثر من 100 ضربة جوية على أهداف في العاصمة الإيرانية طهران خلال الساعتين الماضيتين.
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