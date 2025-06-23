انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بطهران إثر الضربات الإسرائيلية

02:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/735378 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت شركة الكهرباء في طهران بانقطاع التيار الكهربائي في أحياء بالمنطقتين الأولى والثانية بالعاصمة الإيرانية نتيجة العدوان الإسرائيلي. اضافة اعلان





بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ أكثر من 100 ضربة جوية على أهداف في العاصمة الإيرانية طهران خلال الساعتين الماضيتين.