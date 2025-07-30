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انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة الدولي.. وبيان عاجل للسلطات

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 12:51 ص

الوكيل الإخباري-   انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة الدولي.. وبيان عاجل للسلطات
كشفت وزارة الطيران المدني المصرية تفاصيل واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة الدولي مساء أمس الثلاثاء، مؤكدة أن الانقطاع كان "لحظيا ومحدودا".

وأكدت وزارة الطيران المدني المصرية -في بيان لها- أن انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة الدولي لم يؤثر بأي شكل على مباني المطار أو على انتظام حركة التشغيل أو خدمات الملاحة الجوية.

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وشددت على أن الانقطاع كان في الخط الاحتياطي المغذي لمركز القاهرة للملاحة الجوية، وأنه تم على الفور التواصل مع مسؤولي شركة الكهرباء، الذين أفادوا بأنه جاري العمل على استكمال الإصلاح في هذا الشأن.


وأكدت وزارة الطيران أن الخط الرئيسي المغذي للمطار "يعمل بكفاءة واستقرار تام ولم يتأثر" كما أن المنظومة الكهربائية الخاصة بمطار القاهرة ومركز القاهرة للخدمات الملاحية مؤمنة بالكامل بمحطات خاصة مجهزه بمصادر تبادلية بالإضافة لمولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع، مما أسهم في تقديم الخدمات الملاحية والجوية بصورة طبيعية ودون أي تأثير.


وأوضحت أن كافة العمليات التشغيلية في مطار القاهرة الدولي تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولم يتم رصد أي تأثير على رحلات الطيران أو الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكدة على جاهزية فرق التشغيل والطوارئ.

 

RT

 
 
gnews

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