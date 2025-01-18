انقطاع الكهرباء عن آلاف الأستراليين بسبب الأمطار الغزيرة

ووفقا لوكالة اسوشيتد برس الأسترالية، قالت شركة الكهرباء الوطنية "أوسجريد"، إن الكهرباء انقطعت عن نحو 28 ألف شخص في سيدني، عاصمة الولاية وأكبر مدينة في أستراليا، وعن 15 ألف شخص في مدينة نيوكاسل ومنطقة "هانتر".
من جهته، أكد جهاز خدمات الطوارئ بالولاية، أنه تلقى 2825 اتصالاً طلبًا للمساعدة منذ أمس الجمعة، يتعلق معظمها بأشجار متساقطة وممتلكات تضررت بسبب الرياح.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن تحذيرات من الفيضانات والرياح المدمرة والأمطار الغزيرة صدرت في العديد من أجزاء الولاية، مضيفة أنه من المحتمل أن تهب رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة فوق المناطق الجبلية.
وأشارت وسائل إعلام الى أن هذه التحذيرات تأتي بعد أن تسببت العواصف الأسبوع الماضي في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، وتركت 200 ألف شخص بدون كهرباء في نيو ساوث ويلز.
بترا
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