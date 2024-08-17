انقطاع الكهرباء عن كافة أرجاء لبنان

وقالت المؤسسة إن التوقف جاء بسبب “الخروج القسري” لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل (الزهراني) متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل جراء نفاد خزين المعمل من الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بالكامل.
-
أخبار متعلقة
-
نحو 110 آلاف شخص نزحوا من جنوب لبنان
-
السودان يعلن رسميا انتشار وباء الكوليرا في البلاد
-
إفريقيا تسجل أكثر من 18700 حالة جدري قردة محتملة
-
إخلاء منازل في مستوطنة إيليت هشاحر بعد قصفها من حزب الله
-
استشهاد شخص بقصف الاحتلال دراجة نارية جنوب لبنان
-
البرلمان العربي يؤكد دعمه للجهود العربية والدولية لحل الأزمة اليمنية
-
يديعوت أحرونوت: انقطاع التيار الكهربائي في مناطق بصفد
-
إعلام عبري: إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في هجوم حزب الله