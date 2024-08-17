انقطاع الكهرباء عن كافة أرجاء لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة كهرباء (لبنان) اليوم السبت توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان كالمطار ومرفأ بيروت والسجون .



وقالت المؤسسة إن التوقف جاء بسبب “الخروج القسري” لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل (الزهراني) متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل جراء نفاد خزين المعمل من الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بالكامل.