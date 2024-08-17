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انقطاع الكهرباء عن كافة أرجاء لبنان

مؤسسة كهرباء (لبنان)
مؤسسة كهرباء (لبنان)




 

السبت، 17-08-2024 07:32 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة كهرباء (لبنان) اليوم السبت توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان كالمطار ومرفأ بيروت والسجون .


وقالت المؤسسة إن التوقف جاء بسبب “الخروج القسري” لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل (الزهراني) متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل جراء نفاد خزين المعمل من الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بالكامل. 

gnews

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