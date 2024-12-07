انقطاع الكهرباء وتعليق حركة القطارات إثر عاصفة "دارا" في بريطانيا

الوكيل الإخباري- حذرت السلطات البريطانية 3 ملايين شخص من عاصفة "دارا" التي تضرب المملكة المتحدة، وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتعليق حركة القطارات في مناطق مختلف من البلاد.



وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن الإنذار الطارئ دخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة فجرا (01:00 بتوقيت غرينتش)، اليوم السبت، للأشخاص الذين يغطيهم التحذير الأحمر النادر الصادر عن مكتب الأرصاد الجوية للرياح في أجزاء من ويلز وجنوب غرب إنجلترا.



كان هذا أكبر استخدام للنظام التحذيري الذي يدعو إلى تجنب القيادة و"البقاء بالداخل قدر المستطاع".

وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص في أيرلندا الشمالية وإنجلترا وويلز، فيما تأهبوا لتداعيات العاصفة.

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وحتى الساعة الخامسة فجرا، أعلنت شبكة الكهرباء الوطنية أن أكثر من 12600 مبنى صارت بدون تيار كهربي في ميدلاندز وجنوب غرب البلاد، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 20 ألف منزل في ويلز.



كما تم إلغاء "ديربي ميرسيسايد" اليوم بين "إيفرتون" و"ليفربول" بسبب الظروف الجوية القاسية.