 
السبت 2024-12-07 04:51 م
 

انقطاع الكهرباء وتعليق حركة القطارات إثر عاصفة "دارا" في بريطانيا

ا
أرشيفية
السبت، 07-12-2024 02:16 م

الوكيل الإخباري- حذرت السلطات البريطانية 3 ملايين شخص من عاصفة "دارا" التي تضرب المملكة المتحدة، وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتعليق حركة القطارات في مناطق مختلف من البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن الإنذار الطارئ دخل حيز التنفيذ الساعة الواحدة فجرا (01:00 بتوقيت غرينتش)، اليوم السبت، للأشخاص الذين يغطيهم التحذير الأحمر النادر الصادر عن مكتب الأرصاد الجوية للرياح في أجزاء من ويلز وجنوب غرب إنجلترا.

كان هذا أكبر استخدام للنظام التحذيري الذي يدعو إلى تجنب القيادة و"البقاء بالداخل قدر المستطاع".
وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص في أيرلندا الشمالية وإنجلترا وويلز، فيما تأهبوا لتداعيات العاصفة.

اضافة اعلان


وحتى الساعة الخامسة فجرا، أعلنت شبكة الكهرباء الوطنية أن أكثر من 12600 مبنى صارت بدون تيار كهربي في ميدلاندز وجنوب غرب البلاد، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 20 ألف منزل في ويلز.


كما تم إلغاء "ديربي ميرسيسايد" اليوم بين "إيفرتون" و"ليفربول" بسبب الظروف الجوية القاسية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يطلع على مشاريع بلدية الرمثا

علم سوريا

عربي ودولي بدء اجتماع إيراني تركي روسي في الدوحة لبحث الوضع في سوريا

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية

أخبار محلية اتحاد الجمعيات الخيرية يؤكد أهمية تعزيز رسالة التطوع لبناء مستقبل أفضل

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مسجد الحارث بن عمير الأزدي في الزرقاء

ا

أخبار محلية عنان دادر.. طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة تحدى الظروف وسطر قصة نجاح

ا

عربي ودولي الأمم المتحدة تجلي موظفيها غير الضروريين من سوريا

ا

عربي ودولي لبنان.. المصادقة على مشروع قانون لإزالة آثار القصف الإسرائيلي وإعادة الإعمار

تعبيرية

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 44,664 شهيدا و105,976 مصابا



 




الأكثر مشاهدة