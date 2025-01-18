انقطاع المياه في أحياء كييف بعد انفجارات هزت المدينة وضواحيها

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أوكرانية بانقطاع المياه صباح اليوم السبت في عدة أحياء بالعاصمة كييف إثر سلسلة من الانفجارات هزت المدينة وضواحيها.



وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت قناة "TSN" الأوكرانية بوقوع سلسلة انفجارات في العاصمة.

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وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات نتيجة عمل أنظمة الدفاعات الجوية الأوكرانية أثناء تصديها للصواريخ الروسية.



ووفقًا لبيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم تفعيل صفارات الإنذار الجوي في كييف ومقاطعتها، وفي مدن وفي مدن ومقاطعات تشيرنيغوف، تشيركاسي، فينيتسا، سومي، بولتافا، جيتومير، كيروفوغراد، دنيبروبتروفسك، وخاركوف.



كما تم إعلان حالة الإنذار في الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.

RT