انقطاع خدمة الإنترنت في عموم سوريا

وأضافت "نت بلوكس": "تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، مما يؤكد التقارير حول تعطل الاتصالات الذي طال عدة مدن".
وقال ناشطون عبر منصة "اكس" إن سبب الانقطاع في الخدمة غير معروف حتى اللحظة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا انقطاعا لخدمة الإنترنت منذ مطلع العام.
فقد سجل في يناير/ كانون الثاني الماضي انقطاعا في العاصمة دمشق وريفها.
وفي شباط/فبراير، كذلك في مطلع مارس/ آذار الجاري انقطعت خدمة الانترنت في الجنوب لا سيما في السويداء ودرعا، وقالت وسائل إعلام سورية إن الانقطاع سببه "عمليات تخريب".
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