انقطاع شامل للإنترنت لعدة ساعات في كوريا الشمالية

ولم يتضح سبب الانقطاع، لكن من المحتمل أن يكون داخليا وليس هجوما إلكترونيا، حيث تأثرت الاتصالات عبر الصين وروسيا، وفقا لباحثين يراقبون البنية التحتية للإنترنت والتكنولوجيا في كوريا الشمالية.
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