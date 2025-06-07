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انقطاع شامل للإنترنت لعدة ساعات في كوريا الشمالية

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تعبيرية
 
السبت، 07-06-2025 11:09 ص

الوكيل الإخباري- انقطع الإنترنت في كوريا الشمالية اليوم لعدة ساعات، ما أدى إلى تعطل المواقع الحكومية والخدمات العامة.

ولم يتضح سبب الانقطاع، لكن من المحتمل أن يكون داخليا وليس هجوما إلكترونيا، حيث تأثرت الاتصالات عبر الصين وروسيا، وفقا لباحثين يراقبون البنية التحتية للإنترنت والتكنولوجيا في كوريا الشمالية.

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RT

 
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