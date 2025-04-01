انقطاع عام للكهرباء في سوريا

وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، إن الكهرباء انقطعت بشكل عام في سوريا نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية يجري العمل على إصلاحه.
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