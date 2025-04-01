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انقطاع عام للكهرباء في سوريا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-04-2025 11:04 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، الثلاثاء، عن انقطاع عام للكهرباء في البلاد نتيجة خلل فني.

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وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، إن الكهرباء انقطعت بشكل عام في سوريا نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية يجري العمل على إصلاحه.

 
gnews

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