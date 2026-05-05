انقطاع نظام تحديد المواقع في مضيق هرمز

06:12 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية بانقطاع واسع النطاق في نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في مضيق هرمز، مما أربك حركة السفن التجارية، بينما أعلنت فيه شركة "ميرسك" الدانماركية تمكّن إحدى سفنها من عبور المضيق بمواكبة عسكرية أمريكية. اضافة اعلان





وقالت شركة "ميرسك" العملاقة للشحن البحري، اليوم الثلاثاء، إن السفينة "ألاينس فيرفاكس" المحملة بالمركبات، والتي ترفع العلم الأمريكي وتشغلها شركة "فاريل لاينز" التابعة لها، قد عبرت مضيق هرمز وغادرت الخليج في 4 مايو/أيار الجاري بسلام.





