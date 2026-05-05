الثلاثاء 2026-05-05 07:26 م

انقطاع نظام تحديد المواقع في مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الثلاثاء، 05-05-2026 06:12 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إيرانية بانقطاع واسع النطاق في نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في مضيق هرمز، مما أربك حركة السفن التجارية، بينما أعلنت فيه شركة "ميرسك" الدانماركية تمكّن إحدى سفنها من عبور المضيق بمواكبة عسكرية أمريكية.اضافة اعلان


وقالت شركة "ميرسك" العملاقة للشحن البحري، اليوم الثلاثاء، إن السفينة "ألاينس فيرفاكس" المحملة بالمركبات، والتي ترفع العلم الأمريكي وتشغلها شركة "فاريل لاينز" التابعة لها، قد عبرت مضيق هرمز وغادرت الخليج في 4 مايو/أيار الجاري بسلام.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملك يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية الترويج لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية محليا ودوليا

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء: مشاريع للزرقاء بنحو نصف مليار دينار خلال 3 سنوات

الملك يوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء

أخبار محلية الملك يوجه الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء

إطلاق مبادرة "البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي" تحت عنوان "بوصلتك المالية"

أخبار الشركات إطلاق مبادرة "البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي" تحت عنوان "بوصلتك المالية"

العيسوي يعزي الطراونة والصعوب

أخبار محلية العيسوي يعزي الطراونة والصعوب

مضيق هرمز

عربي ودولي انقطاع نظام تحديد المواقع في مضيق هرمز

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

أخبار محلية اتفاقيات تمويل لمشاريع شباب في إربد



 
 






الأكثر مشاهدة

 