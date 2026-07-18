انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا

ويتزامن انقطاع الكهرباء مع تحذيرات وزارة البيئة من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على طول الساحل الليبي خلال الأسبوع، في وقت يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 42 درجة مئوية في بعض المناطق.
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