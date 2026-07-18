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انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا

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ليبيا
 
السبت، 18-07-2026 03:41 م

الوكيل الإخباري-   شهدت معظم أنحاء ليبيا، مساء أمس الجمعة، انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي، بعد خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة، مما أدى إلى فقدان نحو 1350 ميغاوات من القدرة الإنتاجية وانهيار تردد الشبكة بالكامل.

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ويتزامن انقطاع الكهرباء مع تحذيرات وزارة البيئة من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على طول الساحل الليبي خلال الأسبوع، في وقت يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 42 درجة مئوية في بعض المناطق.

 
 


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