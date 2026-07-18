انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا

الوكيل الإخباري- شهدت معظم أنحاء ليبيا، مساء أمس الجمعة، انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي، بعد خروج مفاجئ لعدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة، مما أدى إلى فقدان نحو 1350 ميغاوات من القدرة الإنتاجية وانهيار تردد الشبكة بالكامل.

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